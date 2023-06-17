Сальдо: Путин уверенно и достойно ответил на провокационные вопросы на ПМЭФ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 61 0

Врио главы Херсонской области отметил, что речь российского лидера вновь подчеркнула силу и могущество России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

Президент России Владимир Путин уверенно и с достоинством ответил на все вопросы в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе провокационные. Об этом заявил «Известиям» врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Достойный ответ на полупровокационные вопросы. Достойный ответ достойного мужчины, прежде всего. Знающего, что значит слово „Россия“ для него и вообще для всех нас. Уверенность и твердость, с которой он говорит, подчеркивают могущество и силу страны, которой он управляет», — заявил Сальдо.

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Глава государства выступил на пленарной сессии ПМЭФ накануне. Среди основных важных тем были затронуты: развитие экономики страны, образование и, конечно, ход специальной военной операции по защите Донбасса. Говоря о последней теме, он отметил, что ВСУ при контрнаступлении успехов не имеют ни на одном направлении. Киев уже потерял 186 танков и 418 бронемашин. И это число только будет расти, указал президент.

В феврале прошлого года Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

В сентябре прошлого года ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в регионах референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал методы, которые используются против России.

Тема:
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