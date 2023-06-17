Само совершенство: Филиппа Киркорова поймали за процессом самолюбования
Филиппа Киркорова засняли за активным самолюбованием
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Звезду засняли за весьма пикантным процессом.
Филиппа Киркорова засняли за процессом самолюбования перед отражением. Пока на ПМЭФ решались вопросы глобальной экономики, король поп-музыки разглядывал себя в зеркало. Видео с явно находящимся в возбужденном состоянии артистом делится 78.ru.
На кадрах видно, что исполнитель несколько раз поднимает свою майку и рассматривает свой свеженький пресс, немного пританцовывая. Киркоров явно был уверен, что за ним никто не наблюдает, поэтому ничего не стеснялся и вволю поддался нарциссическим настроениям.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров приехал на ПМЭФ в костюме бумажного самолетика. Исполнитель надел черный двубортный пиджак и брюки, белоснежную широкополую шляпу, дополнив образ несколькими оригами.
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