Само совершенство: Филиппа Киркорова поймали за процессом самолюбования

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 236 0

Филиппа Киркорова засняли за активным самолюбованием

Само совершенство: Филиппа Киркорова поймали за процессом самолюбования

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
ПМЭФ 2023

Звезду засняли за весьма пикантным процессом.

Филиппа Киркорова засняли за процессом самолюбования перед отражением. Пока на ПМЭФ решались вопросы глобальной экономики, король поп-музыки разглядывал себя в зеркало. Видео с явно находящимся в возбужденном состоянии артистом делится 78.ru.

На кадрах видно, что исполнитель несколько раз поднимает свою майку и рассматривает свой свеженький пресс, немного пританцовывая. Киркоров явно был уверен, что за ним никто не наблюдает, поэтому ничего не стеснялся и вволю поддался нарциссическим настроениям.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров приехал на ПМЭФ в костюме бумажного самолетика. Исполнитель надел черный двубортный пиджак и брюки, белоснежную широкополую шляпу, дополнив образ несколькими оригами.

Тема:
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