«У них ничего не получается»: бойцы «Пятнашки» о безуспешных попытках ВСУ

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 38 0

Бойцы «Пятнашки» успешно отражают

«У них ничего не получается»: бойцы «Пятнашки» о безуспешных попытках ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

Российские силы медленно, но верно продвигаются вперед.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на одном из самых сложных участков специальной военной операции (СВО) в Донецкой народной республике (ДНР) — авдеевском направлении. Журналист пообщался с военными интербригады «Пятнашка», которая теперь находится в составе 87-го полка Вооруженных сил РФ.

«Позиции в „Пятнашке“ — вечно полоса препятствий. Там нагнуться, здесь перебежать, перелезть, но зато в окопе таком есть куда прятаться. И секреты у них здесь тоже есть», — рассказал Сафиулин.

Военнослужащий с позывным «ЮЮ» сообщил, что, несмотря на трудные условия обстановки, российские силы медленно, но продвигаются вперед.

«Тяжело, но потихонечку стараемся двигаться. Выполняем приказы. Командир у нас очень хороший, ответственный. Идем, стараемся, держимся», — поделился информацией он.

Также Татарин рассказал, что ВСУ усилили давление на данном направлении. По его словам, это связано с заявленным контрнаступлением со стороны украинских сил.

Военнослужащий отметил, что неонацисты начали очень давить, хотя по большому счету им некуда идти, так как за нами стоит большая армия и мощная военная техника.

«Но давить — давят, пытаются свои ДРГ запускать, но у них ничего не получается», — отметил он.

ВС РФ идут вперед, а у боевиков нет другого выхода, кроме как отступать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР.

Тема:
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