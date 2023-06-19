Накрывают за несколько километров: как ВС РФ противостоят атакам ВСУ в ЛНР
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Корреспондент «Известий» Зименкин показал работу минометчиков ВС РФ в ЛНР
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
На счету подразделений — десятки выведенных из строя боевых машин противника.
Попыткам прорвать оборону в Луганской народной республике противостоят расчеты минометчиков. Опытные бойцы прицельными ударами накрывают укрепления противника с расстояния в несколько километров.
На счету подразделений — десятки выведенных из строя боевых машин противника. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал на позициях мастеров артиллерийского огня.
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