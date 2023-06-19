Нарышкин: на место украинских боевиков придут поляки и немцы

Когда у Вооруженных сил Украины закончатся боевики, то тогда на их место придут поляки, а затем и немцы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью изданию «Российская газета».

«Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона, это ясно, в том числе, из документальных материалов», — уточнил он.

Нарышкин также отметил, что США и Великобритания готовы превратить Украину в «черную дыру» Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией. А сами украинцы, по его словам, выступают во всей истории «пушечным мясом» для того, чтобы сберечь военные кадры западных стран.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Сергея Нарышкина, несостоятельность и неэффективность украинского наступления уже начали признавать на Западе.