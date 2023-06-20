На страже рубежей: российские подразделения надежно защищают позиции под Авдеевкой

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Российские подразделения надежно защищают позиции под Авдеевкой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Каждый бросок противника сосредоточенным огнем встречает наша артиллерия.

В районе Авдеевки, откуда украинские боевики постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка, не прекращаются попытки прорвать нашу оборону.

Каждый бросок противника сосредоточенным огнем встречает наша артиллерия. А в перерывах на передовой работает разведка. Бойцы спецназа в любую секунду готовы пресечь возможную вылазку врага. Александр Сафиулин тоже отправился в рейд.

Окопы разной глубины на этом направлении — настоящее спасение. Друг от друга бойцов «Пятнашки» и боевиков ВСУ, что засели под Авдеевкой, разделяют всего пара сотен метров, наблюдение обе стороны ведут круглосуточно. Порой слышно даже голоса.

Подробности — в репортаже.

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