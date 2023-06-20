Бросают на убой: пленный украинский боевик предрек ВСУ моральный кризис

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Алексей Панков
Алексей Панков 854 0

Пленный украинский солдат Проценко заявил о назревании морального кризиса в ВСУ

Фото, видео: Reuters / STRINGER; Минобороны РФ;5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

У националистов большие проблемы со снабжением и мотивацией. Воевать на стороне киевского режима желающих сильно убавилось.

У боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) назревает моральный упадок. Об этом рассказал пленный националист Вячеслав Проценко, передает Минобороны РФ.

По его словам, киевское командование обманывало солдат, рассказывая о несуществующих победах. Также он пожаловался на плохое техническое оснащение войск и нехватку людей. Командиры, не задумываясь, бросают в бой неподготовленных солдат, что приводит к огромным потерям.

«У меня автомат был возрастом на два года младше, чем я. А какие еще у меня боеприпасы? Броник сам себе покупал. Снабжение оставляет желать лучшего. <…> Был в Киеве недавно, что-то не видел там рвущихся на фронт. Видел тех, кто пытаются как-нибудь увильнуть», — признался Проценко.

Вместе с тем мужчина рассказал о гуманном отношении к нему со стороны российских военных. Проценко подчеркнул, что даже те солдаты, что брали его в плен, не били его и не издевались над ним. Бойцы ВС РФ лишь «сфотографировались с ним на память», затем надели шапку на глаза и отправили в тыл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинскими солдатами командуют американские и польские военные.

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