Бросают на убой: пленный украинский боевик предрек ВСУ моральный кризис
Пленный украинский солдат Проценко заявил о назревании морального кризиса в ВСУ
Фото, видео: Reuters / STRINGER; Минобороны РФ;5-tv.ru
У националистов большие проблемы со снабжением и мотивацией. Воевать на стороне киевского режима желающих сильно убавилось.
У боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) назревает моральный упадок. Об этом рассказал пленный националист Вячеслав Проценко, передает Минобороны РФ.
По его словам, киевское командование обманывало солдат, рассказывая о несуществующих победах. Также он пожаловался на плохое техническое оснащение войск и нехватку людей. Командиры, не задумываясь, бросают в бой неподготовленных солдат, что приводит к огромным потерям.
«У меня автомат был возрастом на два года младше, чем я. А какие еще у меня боеприпасы? Броник сам себе покупал. Снабжение оставляет желать лучшего. <…> Был в Киеве недавно, что-то не видел там рвущихся на фронт. Видел тех, кто пытаются как-нибудь увильнуть», — признался Проценко.
Вместе с тем мужчина рассказал о гуманном отношении к нему со стороны российских военных. Проценко подчеркнул, что даже те солдаты, что брали его в плен, не били его и не издевались над ним. Бойцы ВС РФ лишь «сфотографировались с ним на память», затем надели шапку на глаза и отправили в тыл.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинскими солдатами командуют американские и польские военные.
- 20 июн
- Песков: обмен пленными с украинской стороной должен вестись «в тишине»
- 20 июн
- Бойцы ОФТБ «Каскад» уничтожили технику ВСУ у Времевского выступа — видео
- 20 июн
- Шойгу: ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских сил с 4 июня
- 20 июн
- Трупный запах и нехватка людей: пленный националист ВСУ рассказал правду о положении армии
- 20 июн
- «Потеряют»: в США предсказали будущее после разгрома наступления ВСУ
- 20 июн
- Российские военные отразили новые атаки ВСУ на ореховском направлении
- 20 июн
- «Наступление НАТО»: Нарышкин прокомментировал ситуацию в зоне СВО
- 20 июн
- В ЛНР назвали количество потерь киевского режима за неделю
- 20 июн
- Не сдали назад: экипаж Т-90 героически уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне СВО
- 20 июн
- Опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении был уничтожен «Солнцепеками»
Читайте также
38%
0.34 91.80
0.17
Нашли ошибку?