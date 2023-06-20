«Убиваются хорошо»: когда может завершиться контрнаступление ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 790 0

Картаполов: контрнаступление ВСУ может завершиться через три недели

«Убиваются хорошо»: когда может завершиться контрнаступление ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Тема:
Украинское наступление Спецоперация

Все идет так, как планировали в России.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может завершиться уже через три недели. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире федерального телеканала.

По его словам, на данный момент потери ВСУ настолько велики, что все должно скоро закончиться.

«Что касается контрнаступления, все пока идет так, как мы предполагали. Они убиваются о нашу оборону, убиваются хорошо, успешно», — говорит Картапалов.

Он также добавил, что только за прошедшие сутки у ВСУ было 900 террористов убитых и раненых, а также потеря девяти танков и 26 бронированных машин.

«Если все будет продолжаться такими темпами, то через недельки три мы успешно закончим это отражение и перейдем к наступательным действиям», — заключил Картапалов.

Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимр Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в США предсказали будущее после разгрома наступления ВСУ.

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