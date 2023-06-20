Фотографы «Известий» стали победителями конкурса военной фотожурналистики

Уличная выставка работ лауреатов открылась на Арбате 20 июня и продлится до 16 июля.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Фотографы МИЦ «Известия» Эдуард Корниенко и Павел Волков вошли в число победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики. Церемония награждения прошла в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Конкурс был учрежден специально для работников российских СМИ, осуществляющих свою деятельность в зоне СВО. Журналисты смогли создать свою фотохронику событий, показать не только военных, но и врачей, спасателей, добровольцев и страдающих из-за действий киевского режима мирных жителей.
Гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев во во время церемонии награждения отметил, что людям нужны фотографии их героев крупным планом, а не формальные бездушные билборды.
«Нам хотелось видеть людей более человечными — вот тогда они и будут заряжать нас совсем другой энергией», — считает он.
В номинации «Серия фотографий» фотокорреспондент «Известий» Павел Волков занял первое место. Члены жюри по достоинству оценили его фотопроект «Реквием», который посвящен жителям ЛНР и их горю.
Фоторепортер «Известий» Эдуард Корниенко занял второе место в номинации «Одиночная фотография» за снимок «Персональная трагедия».
В 2023 году отбор конкурса прошло около тысячи фотографий. Жюри было международным — экспертами выступили представители из Венесуэлы, Россия, Сербии, Ирана и Ливана. В составе жюри также был народный артист РФ Владимир Машков и сербский режиссер Эмир Кустурица. В финал конкурса прошли 11 снимков.
Ознакомиться с работами лично можно будет на ученой выставке, которая продлится с 20 июня по 16 июля на улице Арбат в Москве.
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