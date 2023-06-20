Военный из Бурятии первым получил миллион за уничтожение танка Leopard

О факте выплаты премии российскому военнослужащему за уничтожение немецкой гусеничной машины сообщается впервые.
Фото: Минобороны РФ
Российский военнослужащий из Бурятии Андрей Кравцов стал первым, кто получил премию размером в миллион рублей после ликвидации немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Алексей Цыденков.
В Минобороны РФ в тот же день, 20 июня, подтвердили факт награждения бойца ВС РФ. Сообщение стало первым официальным подтверждением выплаты российскому солдату миллиона после уничтожения поставленной Западом гусеничной техники в зоне СВО.
Глава Бурятии ранее публиковал список военных, с которыми встретился российский президент Владимир Путин. Среди них был Кравцов — помощник гранатометчика мотострелковой бригады. Его сослуживцы были удостоены награды и орденов за проявленные во время отражения вражеских атак мужество и героизм.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пообещал разобраться с вопросом невыплат российским бойцам денежных средств за уничтожение украинской техники в зоне СВО.
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