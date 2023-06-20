Американские власти продолжают показывать свое безразличие к судьбе украинцев.

США признали гибель украинцев в ходе контрнаступления обычным и привычным делом. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», — сообщила она журналистам,

Заявления об украинском контрнаступлении звучали на протяжении месяцев, сроки много раз сдвигались. Однако в начале июня президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подтвердил, что ВСУ ведут соответствующие боевые действия. 9 июня российский лидер Владимир Путин заявил о начале украинского наступления и подчеркнул, что военные власти РФ держат ситуацию под контролем. А на днях глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что контрнаступление ВСУ может завершиться уже через три недели, так как украинские боевики «убиваются» об оборону РФ и несут слишком большие потери.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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