Ударный вертолет Ка-52 сумел вернуться на базу без хвоста
Ударный вертолет Ка-52 выдержал попадание ракеты и вернулся на базу без хвоста
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Он выдержал прямое попадание из ПЗРК.
Чем отличается наша техника от западной — хорошо демонстрируют вот эти кадры. Ударный вертолет Ка-52 предположительно выдержал прямое попадание в хвостовую балку, почти полностью ее потерял, включая рулевой винт, но все равно не рухнул.
На двух основных винтах экипаж не только сумел оставить машину в воздухе, но и вернуть ее на базу. Кажется, что это готовый сценарий для фильма.
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