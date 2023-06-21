Ударный вертолет Ка-52 сумел вернуться на базу без хвоста

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Ударный вертолет Ка-52 выдержал попадание ракеты и вернулся на базу без хвоста

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Он выдержал прямое попадание из ПЗРК.

Чем отличается наша техника от западной — хорошо демонстрируют вот эти кадры. Ударный вертолет Ка-52 предположительно выдержал прямое попадание в хвостовую балку, почти полностью ее потерял, включая рулевой винт, но все равно не рухнул.

На двух основных винтах экипаж не только сумел оставить машину в воздухе, но и вернуть ее на базу. Кажется, что это готовый сценарий для фильма.

Тема:
Спецоперация
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