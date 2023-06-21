Число жертв катастрофы на Каховской ГЭС выросло до 41

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Власти Херсонской области сообщили о 41 погибшем в результате разрушения Каховской ГЭС

Число жертв катастрофы на Каховской ГЭС выросло до 41

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Все силы МЧС и коммунальных служб области сейчас брошены на откачку канализационных станций и объектов водоснабжения, а также электроподстанций.

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 41. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

По его словам, Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС по наводнению: в Алешкинском округе вода почти сошла, хотя в населенных пунктах Голопристанского округа ее еще много.

Все силы МЧС и коммунальных служб области сейчас брошены на откачку канализационных станций и объектов водоснабжения, а также электроподстанций, чтобы быстрее возобновить подачу света и воды в населенные пункты. Продолжается вакцинация граждан и выдача материальных пособий.

«На вечер прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек. Выплаты по десять тысяч рублей выданы почти 2,2 тысячи пострадавших. К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», — отметил Алексеенко.

Также в регионе принимают усиленные противоэпидемические меры: вывезено более 1600 останков павших животных, вакцинировано 6,1 тысячи голов сельскохозяйственной и домашней живности.

Накануне сообщалось, что в Николаевской области в результате масштабных затоплений скотомогильников и кладбищ возникла угроза распространения холеры — ее возбудители зафиксировали сразу в четырех точках, в том числе на популярном пляже. Однако киевские власти предпочитают не обращать внимания на проблему. Между тем на российской стороне Днепра уже началась масштабная дезинфекция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что активная фаза наводнения в Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС завершилась.

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