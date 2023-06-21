Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС выросло до 121

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Среди пострадавших есть те, кто был направлен в больницы Крыма.

Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС выросло до 121

Фото: МЧС России / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

В медицинские учреждения после трагедии на Каховской ГЭС в Херсонской области попал 121 пострадавший. Об этом сообщил глава Минздрава региона Артыш Сат агентству РИА Новости.

По его словам, число госпитализированных из зоны подтопления возросло до 121 человека. Он отметил, что 17 из них были переведены в Крым.

Ранее стало известно, что в результате разрушения дамбы Херсонской гидроэлектростанции погиб 41 человек. В регионе проводят противоэпидемиологические меры — вакцинированы от опасных инфекций уже более 3,5 тысячи местных жителей.

Жилые районы Херсонской области оказались затоплены в результате удара ВСУ по Каховской ГЭС ночью 6 июня. Разрушение плотины ГЭС привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр, станция ушла под воду полностью.

Власти оценили восстановление объекта в 200 миллиардов рублей, однако к строительству можно будет приступить лишь после завершения военных действий — ВСУ продолжают обстреливать регион и пункты эвакуации населения.

Ранее 5-tv.ru писал, возможна ли в России вспышка лихорадки Западного Нила из-за подтоплений под Херсоном.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
21 июн
Число жертв катастрофы на Каховской ГЭС выросло до 41
20 июн
В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу
19 июн
Возможна ли в России вспышка лихорадки Западного Нила из-за подтоплений под Херсоном?
19 июн
Песков объяснил, почему представителей ООН не пустили в пострадавшие от ЧП на Каховской ГЭС регионы
19 июн
В Минздраве Украины заявили о наличии возбудителя холеры в воде в Николаевской области
18 июн
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35
18 июн
Сальдо: активная фаза наводнения в Херсонской области завершилась
16 июн
Число погибших после трагедии на Каховской ГЭС выросло до 25
15 июн
«Будем окружать фактами»: МИД составил хронологию обстрелов Каховской ГЭС
15 июн
Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

12:45
Онлайн-кинотеатр Premier оштрафован за пропаганду ЛГБТ
12:41
«Я прошу!» — Блиновская разрыдалась на очередном заседании по делу о неуплате налогов
12:39
Завербованных жителей Запорожской области задержали за подготовку теракта
12:32
«Элемент непредсказуемости»: Песков про слова Байдена о Си Цзиньпине
12:30
В Кремле рассказали, как Путин поздравит Собянина с 65-летием
12:26
ФСБ опубликовала показания фельдмаршала Шернера о нападении Гитлера на СССР

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Скажется — сбудется: как загадывать желания в День летнего солнцестояния 21 июня

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео