Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС выросло до 121

В медицинские учреждения после трагедии на Каховской ГЭС в Херсонской области попал 121 пострадавший. Об этом сообщил глава Минздрава региона Артыш Сат агентству РИА Новости.

По его словам, число госпитализированных из зоны подтопления возросло до 121 человека. Он отметил, что 17 из них были переведены в Крым.

Ранее стало известно, что в результате разрушения дамбы Херсонской гидроэлектростанции погиб 41 человек. В регионе проводят противоэпидемиологические меры — вакцинированы от опасных инфекций уже более 3,5 тысячи местных жителей.

Жилые районы Херсонской области оказались затоплены в результате удара ВСУ по Каховской ГЭС ночью 6 июня. Разрушение плотины ГЭС привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр, станция ушла под воду полностью.

Власти оценили восстановление объекта в 200 миллиардов рублей, однако к строительству можно будет приступить лишь после завершения военных действий — ВСУ продолжают обстреливать регион и пункты эвакуации населения.

Ранее 5-tv.ru писал, возможна ли в России вспышка лихорадки Западного Нила из-за подтоплений под Херсоном.