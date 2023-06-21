Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС выросло до 121
Среди пострадавших есть те, кто был направлен в больницы Крыма.
Фото: МЧС России / ТАСС
В медицинские учреждения после трагедии на Каховской ГЭС в Херсонской области попал 121 пострадавший. Об этом сообщил глава Минздрава региона Артыш Сат агентству РИА Новости.
По его словам, число госпитализированных из зоны подтопления возросло до 121 человека. Он отметил, что 17 из них были переведены в Крым.
Ранее стало известно, что в результате разрушения дамбы Херсонской гидроэлектростанции погиб 41 человек. В регионе проводят противоэпидемиологические меры — вакцинированы от опасных инфекций уже более 3,5 тысячи местных жителей.
Жилые районы Херсонской области оказались затоплены в результате удара ВСУ по Каховской ГЭС ночью 6 июня. Разрушение плотины ГЭС привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр, станция ушла под воду полностью.
Власти оценили восстановление объекта в 200 миллиардов рублей, однако к строительству можно будет приступить лишь после завершения военных действий — ВСУ продолжают обстреливать регион и пункты эвакуации населения.
Ранее 5-tv.ru писал, возможна ли в России вспышка лихорадки Западного Нила из-за подтоплений под Херсоном.
- 21 июн
- Число жертв катастрофы на Каховской ГЭС выросло до 41
- 20 июн
- В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу
- 19 июн
- Возможна ли в России вспышка лихорадки Западного Нила из-за подтоплений под Херсоном?
- 19 июн
- Песков объяснил, почему представителей ООН не пустили в пострадавшие от ЧП на Каховской ГЭС регионы
- 19 июн
- В Минздраве Украины заявили о наличии возбудителя холеры в воде в Николаевской области
- 18 июн
- Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35
- 18 июн
- Сальдо: активная фаза наводнения в Херсонской области завершилась
- 16 июн
- Число погибших после трагедии на Каховской ГЭС выросло до 25
- 15 июн
- «Будем окружать фактами»: МИД составил хронологию обстрелов Каховской ГЭС
- 15 июн
- Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой
Читайте также
37%
0.24 92.07
0.27
Нашли ошибку?