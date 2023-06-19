Возможна ли в России вспышка лихорадки Западного Нила из-за подтоплений под Херсоном?

Риск распространения очагов арбовирусных инфекций после разрушения плотины Каховской ГЭС оценил вирусолог Алексей Аграновский.

Распространение лихорадки Западного Нила по территории России из-за подтоплений в Херсонской области крайне маловероятно. Об этом 5-tv.ru сообщил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Крайне маловероятно, чтобы лихорадка Западного Нила и подобные арбовирусные инфекции (распространяемые членистоногими насекомыми, комарами) распространились шире определенного места. Так не бывает», — отметил ученый.

По его словам, лихорадку Западного Нила и другие подобные ей заболевания не просто так называют очаговыми. На 100% исключить угрозу их распространения из-за подтоплений невозможно, но этот риск лишь гипотетический. Хотя помнить о нем важно.

«Слабое утешение в этой ситуации, что это локализованные заболевания. И далеко не обязательно, что это (распространение на другие регионы России. — Прим. ред.) произойдет. Это некая угроза, которую достаточно правильно отмечают — что это может быть. Значит, нужно внимание этому, нужны средства и специалисты, чтобы проследить за возможным распространением арбовирусных инфекций в этом регионе», — отметил Алексей Аграновский.

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Сейчас вакцина от лихорадки Западного Нила только разрабатывается. Поэтому защищаться от болезни приходится только одним способом — не подпускать к себе комаров. Например, с помощью москитных сеток и репеллентов от насекомых — в виде кремов, аэрозолей и так далее.

«Это достаточно неприятное заболевание, опасное. Тем не менее если человеку помогают медики, то шансов избежать самых плохих последствий много», — подытожил доктор биологических наук.

О риске распространения лихорадки Западного Нила из-за подтоплений в Херсонской области 19 июня сообщили в Минобороны РФ. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, новые очаги арбовирусных инфекций могут возникнуть после спада уровня воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве Украины заявили о наличии возбудителя холеры в пресной воде в Николаевской области. Его нашли там после разрушения плотины Каховской ГЭС, к которому привели действия украинских боевиков.