Пушилин рассказал, почему украинские боевики все чаще сдаются в плен

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Пушилин заявил о кратном увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ

Пушилин рассказал, почему украинские боевики все чаще сдаются в плен

Фото: Reuters / UKRAINIAN ARMED FORCES PRESS SER

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Тема:
Украинское наступление Спецоперация

По его словам, мифы о плохом отношении к пленным начинает развенчиваться.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще сдаются в плен российским силам из-за того, что до них доходит информация о гуманном отношении к пленным. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.

По его словам, в предыдущие разы мозги боевиков ВСУ были настолько промыты, что перед сдачей в плен они прощались с жизнью.

«Все больше случаев, когда доходит туда информация, что оказывается медицинская помощь, соблюдается человеческое — я не говорю о конвенциях — просто человеческое отношение и прочее», — говорит Пушилин.

Также он добавил, что миф о плохом отношении все чаще стали развенчиваться и, соответственно, количество пленных увеличилось.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пленный украинский боевик предрек ВСУ моральный кризис.

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