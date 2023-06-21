«Боевая химия»: Запад испытывает биологические препараты на боевиках ВСУ
Алаудинов: Запад испытывает биологические препараты на боевиках ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Rainer Droese
Союзники стремятся создать украинского «суперсолдата», и одних лишь тренировок по натовским стандартам для этого оказалось мало.
Военнослужащие украинской армии осуществляют контрнаступление под действием биологических препаратов, которые Запад поставляет для испытаний в зону СВО. Об этом сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире одного из федеральных каналов.
По его словам, украинская сторона не скрывает факта применения боевых добавок. Он отметил, что в НАТО сегодня используют боевиков ВСУ как подопытных, на которых испытывают все произведенные новинки для создания «суперсолдата».
«Это боевая химия. Им украинцев не жалко», — прокомментировал Алаудинов.
Военный отметил, что после окончания действия препарата многие украинские нацисты бегут в плен ВС РФ. Он также добавил, что самые здравомыслящие командиры ведут свои подразделения прямиком в плен сразу с полном составе.
Анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Об этом ранее сообщил глава РФ Владимир Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать атаки противника на всех направлениях, не предоставляя ВСУ шанса на продвижение и осуществление поставленных задач.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении.
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