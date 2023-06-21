«С разных сторон»: ВС РФ освободили укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

Пушилин: ВС РФ освободили укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении

«С разных сторон»: ВС РФ освободили укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении

Фото: Рубцов Андрей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Подразделениям российской армии удалось занять немаловажную позицию в ДНР.

Врио ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью зачистили укрепрайон «Зверинец» от украинских нацистов и взяли его под свой контроль. Об этом он рассказал в эфире одного из федеральных каналов.

По словам Пушилина, успешного освобождения «Зверинца» удалось добиться благодаря слаженной работе подразделений ВС РФ, среди которых, как он отметил, были военные из Чечни и других регионов.

«С разных сторон мы к нему подходили. Сейчас <…> он контролируется нашими подразделениями», — прокомментировал врио главы республики.

Марьинка располагается недалеко от Донецка. Город является стратегически важным узлом на пути российской армии, преодоление которого приблизит ВС РФ к окружению Авдеевки и позволит остановить обстрелы Петровского района в ДНР со стороны ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные отразили десять атак ВСУ за сутки в населенных пунктах ДНР.

Тема:
Спецоперация
21 июн
«Печаль и горе»: дрон ВСУ влетел в жилую квартиру в Донецке
21 июн
Бастрыкин: украинские боевики обстреливают Донбасс из всех видов РСЗО
21 июн
Огонь, батарея: националистам под Угледаром противостоят российские артиллеристы
21 июн
«Эффективная тактика»: как Россия применяет огневое прочесывание в зоне СВО
21 июн
Стальные монстры: лучшее видео из зоны СВО за день
21 июн
Армия России ударила «Солнцепеками» по ВСУ около Авдеевки
21 июн
Ударный вертолет Ка-52 сумел вернуться на базу без хвоста
21 июн
Сменила гнев на милость: Франция поменяла позицию о членстве Украины в НАТО
21 июн
«Серая зона»: появилось видео боевой работы российских бойцов в тылу частей ВСУ
21 июн
На Украине признали сложности при контрнаступлении
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

11:16
«С разных сторон»: ВС РФ освободили укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении
11:12
В Белоруссии начинается мобилизационное учение
11:04
А вы уже знаете? Какая поп-группа выступит перед выпускниками на «Алых парусах» в Петербурге
11:03
Путин не исключил введения уголовной ответственности за поджоги леса и сухой травы
10:53
Двух подростков госпитализировали после падения с высоты в Саратове
10:52
Байден после визита Блинкена в Пекин назвал Си Цзиньпина диктатором

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Скажется — сбудется: как загадывать желания в День летнего солнцестояния 21 июня

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео