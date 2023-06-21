ВС РФ нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа
Каких успехов достигла наша армия в зоне спецоперации за сутки?
Фото: © РИА Новости / Валентин Капустин
В районе Времевского выступа российская авиация нанесла удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что удары нанесены у населенных пунктов Новодонецкое, Сторожеове и Левадное.
«В результате огневого поражения уничтожены: один танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины», — добавил Конашенков.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим понес тяжелые потери личного состава ВСУ в рамках провального контрнаступления.
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