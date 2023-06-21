«Ужасная резня»: в США оценили потери ВСУ в ходе провального контрнаступления

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 174 0

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли более десяти тысяч солдат с начала наступления

«Ужасная резня»: в США оценили потери ВСУ в ходе провального контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Украинское наступление Спецоперация

Военный эксперт предположил, что практически все украинцы, которых НАТО и союзники обучали в течение последних месяцев, уже погибли.

Киевский режим понес тяжелые потери личного состава ВСУ в рамках провального контрнаступления. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Американский эксперт сравнил начатую украинской стороной операцию с голливудским блокбастером. По его словам, анонсированное наступление ВСУ должно было всколыхнуть весь мир, однако все планы Киева провалились.

«Это провал, потому что более десяти тысяч украинских солдат погибли, даже не пройдя первую линию обороны <…> Это была ужасная, ужасная резня украинских войск», — прокомментировал Джонсон.

Бывший аналитик ЦРУ считает, что наступление ВСУ не было хорошо продумано с точки зрения военной стратегии. Оно, скорее, представляет собой политический ход украинского президента Владимира Зеленского и его западных союзников, который в результате оказался неудачным.

В заключение Джонсон отметил, что большинство украинских нацистов, которые были обучены США и НАТО, скорее всего, уже были ликвидированы Вооруженными силами РФ в зоне СВО.

Анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Об этом ранее сообщил глава РФ Владимир Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать атаки противника на всех направлениях, не предоставляя ВСУ шанса на продвижение и осуществление поставленных задач.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад испытывает биологические препараты на боевиках ВСУ.

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