Минобороны показало, как вертолеты Ка-52 уничтожают украинскую бронетехнику

Киевский режим продолжает нести потери.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российская авиация нанесла разрушительный удар по позициям украинских нацистов в Запорожской области и ликвидировала бронетехнику ВСУ. Минобороны показало видео работы ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО.
На опубликованных кадрах видно, как российские силы бьют по технике противника с помощью управляемых ракет при попытке украинской стороны осуществить атаку и перебросить личный состав в район спешивания.
Как отметили в военном ведомстве, российские солдаты сумели заблаговременно выявить движение ВСУ, после чего экипаж Ка-52 отработал снарядами по двум украинским бронированным целям. Вражеская техника была ликвидирована вместе с живой силой.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа.
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