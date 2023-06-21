«Работают безукоризненно»: Путин оценил успехи российской авиации в ходе СВО

Глава государства считает, что секрет успеха кроется не только в хороших средствах поражения.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская авиация работает безукоризненно и справляется с поставленными задачами СВО. Об этом глава государства рассказал во время общения с выпускниками военных вузов в Кремле.

Путин отдельно отметил мастерство и героизм российских летчиков. По его словам, и фронтовая, и армейская, и штурмовая авиации выполняют ответственную работу и делают это успешно.

«Средства поражения хорошие, и летчики работают безукоризненно», — прокомментировал российский лидер.

В заключение глава РФ добавил, что пехота обычно «ждет» прикрывающую ее с воздуха авиацию. Вместе они работают эффективно, поэтому ожидания эти обычно полностью оправданы.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ показало видео работы российских ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО.