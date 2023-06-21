Атаки отбиты: армия России отразила попытки прорыва ВСУ на купянском направлении
Армия России отразила попытки прорыва ВСУ на купянском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
Также пресечена деятельность трех украинских ДРГ.
В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины пытались прорваться на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Все атаки были отбиты, а на купянском направлении пресечена деятельность трех украинских ДРГ.
Как рассказали в Минобороны, десятки боевиков — сдались в плен. Из зоны боевых действий передает корреспондент «Известий» Денис Кулага.
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