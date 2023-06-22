Хотят напугать: ВСУ взорвали мосты на границе между Херсоном и Крымом

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 61 0

Сальдо: преступный киевский режим атаковал Чонгарский мост на границе между Крымом и Херсонской областью

Хотят напугать: ВСУ взорвали мосты на границе между Херсоном и Крымом

Фото: Telegram / SALDO_VGA

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Для поездок в Запорожскую и Херсонскую область просят выбирать маршрут через город Армянск.

Украинские боевики нанесли удар по двум гражданским объектам — мостам на границе между Крымом и Херсонской областью. Обошлось без пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил на врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро», — заявил глава региона.

Предварительно, ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow.

Он также пообещал, что движение по путепроводу постараются восстановить как можно быстрее, ведь Чонгарский мост — это важный объект для транспортной логистики сухопутного транспортного коридора.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отметил, что сообщение между Херсонской областью и полуостровом продолжает действовать. Для поездок гражданам советуют ехать через Армянск.

Ранее на 5-tv.ru рассказывал, что дрон ВСУ влетел в жилую квартиру в Донецке.

Тема:
Спецоперация
22 июн
Грамотно и быстро: прапорщик ВС РФ спас от обстрела колонну с боеприпасами
22 июн
Российские пилоты громят боевиков: лучшее видео из зоны СВО за день
22 июн
В Херсонской области заявили об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра
22 июн
В ГУР Украины признали, что штаб-квартира ведомства в Киеве подверглась атаке
21 июн
О чем Путин говорил с выпускниками военных вузов. Главное
21 июн
Атаки отбиты: армия России отразила попытки прорыва ВСУ на купянском направлении
21 июн
Мужчинам призывного возраста на Украине начали отказывать в госпитализации
21 июн
В Латвии сообщили о передаче Украине всех запасов Stinger: «Можно использовать»
21 июн
«Подарки» от немцев: зачем ВСУ кремируют павших на поле боя солдат?
21 июн
«Работают безукоризненно»: Путин оценил успехи российской авиации в ходе СВО
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

Последние новости

8:41
Ненатуральное? Производителей молочной продукции проверят на фальсификат
8:35
В России запретят отключать воду более чем на 14 дней
8:21
Хотят напугать: ВСУ взорвали мосты на границе между Херсоном и Крымом
8:09
Грамотно и быстро: прапорщик ВС РФ спас от обстрела колонну с боеприпасами
7:58
Смертельное ДТП в Дагестане: что известно к этому часу
7:43
Кислород на исходе: могут ли сойти с ума люди на борту батискафа «Титан»

Сейчас читают

«Она посмотрела на меня и согласилась»: молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
«Никто не запретит»: Волочкова раскрыла, зачем ей идти на выпускной дочери
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео