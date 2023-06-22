Хотят напугать: ВСУ взорвали мосты на границе между Херсоном и Крымом
Сальдо: преступный киевский режим атаковал Чонгарский мост на границе между Крымом и Херсонской областью
Фото: Telegram / SALDO_VGA
Для поездок в Запорожскую и Херсонскую область просят выбирать маршрут через город Армянск.
Украинские боевики нанесли удар по двум гражданским объектам — мостам на границе между Крымом и Херсонской областью. Обошлось без пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил на врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро», — заявил глава региона.
Предварительно, ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow.
Он также пообещал, что движение по путепроводу постараются восстановить как можно быстрее, ведь Чонгарский мост — это важный объект для транспортной логистики сухопутного транспортного коридора.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отметил, что сообщение между Херсонской областью и полуостровом продолжает действовать. Для поездок гражданам советуют ехать через Армянск.
Ранее на 5-tv.ru рассказывал, что дрон ВСУ влетел в жилую квартиру в Донецке.
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