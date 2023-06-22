Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах питьевой воды в Херсонской области

Ситуация в зоне затопления остается стабильной, проводится комплекс противоэпидемиологических мер.
Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова
Роспотребнадзор не выявил значительных отклонений в пробах питьевой воды в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом журналистам сообщила глава федеральной службы по надзору Анна Попова.
В целом, добавила она, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем. Случаи заболеваний были зафиксированы, но они единичны. При этом, отметила глава Роспотребнадзора, ситуация с инфекционными заболеваниями после затопления не вызывает опасений — их практически не наблюдается.
«На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна», — прокомментировала она.
Попова в заключение сообщила, что для поддержки стабильной ситуации в пострадавшем регионе принимаются все необходимые профилактические меры, в том числе вакцинация населения и дезинфекция районов.
Жилые районы Херсонской области оказались затоплены в результате удара ВСУ по Каховской ГЭС ночью 6 июня. Разрушение плотины ГЭС привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр, станция ушла под воду полностью.
Власти оценили восстановление объекта в 200 миллиардов рублей, однако к строительству можно будет приступить лишь после завершения военных действий — ВСУ продолжают обстреливать регион и пункты эвакуации населения.
Ранее 5-tv.ru писал, что число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС выросло до 121.
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