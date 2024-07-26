Ювелирная точность: российские снайперы теснят ВСУ у Времьевского выступа
На южнодонецком направлении у снайперов особенно много работы.
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
На южнодонецком направлении снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали очередную ротацию подразделений ВСУ. Противник пытался закрепиться в районе Времьевского выступа, но был замечен. Расстояние до движущейся цели более километра, но наши снайперы успешно справились. За боевой работой наблюдал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.
На кадрах — ротация ВСУ в районе Времьевского выступа. Идут колонной, несут БК и не подозревают, что их уже «срисовала» наша разведка. Заметив дрон, они тут же ринулись по сторонам. Но отступать было поздно.
Ювелирная работа снайперов 40-й бригады тихоокеанских морпехов то и дело рушит тактику противника. Наши стрелки не боятся экстремальных дистанций, чтобы гарантированно ликвидировать цель.
«Подбираемся поближе, чтобы видеть врага, видеть противника, когда проходят у них ротации, чтобы отработать точно в цель. Самая дальняя дистанция у нас была километр семьдесят, напарник отработал», — сообщил снайпер с позывным «Жнец».
Задач много. На охоте стрелки уже знают, какую преследовать цель. Неподвижно и слившись с местностью, они могут часами караулить противника. И даже если он уже на прицеле, то снайпер хладнокровно выжидает возможного подкрепления.
«С позиции могут доложить, куда мы идем. Заходим, нам говорят: здесь и здесь проводится ротация или выходит наблюдатель. Мы его караулим, занимаем место и отрабатываем», — сообщил снайпер с позывным «Север».
Живая сила противника, пулеметные точки — это лишь часть повседневной работы. Эти стрелки работают с тяжелыми и крупнокалиберными винтовками. Поэтому к разнообразию целей добавляется и техника ВСУ.
У каждого снайпера свой почерк. К оружию здесь тоже относятся по особенному и оберегают как себя самого. Это ORSIS — снайперская винтовка отечественного производства. С прицельной дальностью в полтора километра снайпер работает по живой силе противника и легкобронированной технике.
Но даже у самого опытного стрелка есть еще пара глаз и ушей. Работать приходится группами по два человека. Командир отделения с позывным «Фил» признается, что приходят тихо, а вот покидают огневую точку громко. Враг может определить наших снайперов только по звуку. И бросает все силы в противовес. От мелкого калибра до артиллерии и дронов-камикадзе.
«Но мы начали делать немного хитрее. Если мы выходим в лесополку, где нет наших опорников и нет товарищей, мы стараемся брать один или два автомата. После выстрела мой напарник может дать очередь из двух автоматов, а это рассеивает звук выстрела. И становится непонятно, это работал снайпер или просто стрелок», — отметил командир отделения 40-й бригады мобильной группы снайперов с позывным «Фил».
На южнодонецком направлении у снайперов особенно много работы. Враг покидает рубежи после поражения в Старомайорском и Урожайном. И это лучшее время для стрелков, не давая противнику укрепляться в оттесненных позициях.
- 25 июл
- Более выгодные рубежи: каких успехов достигла «Южная» группировка в ДНР за сутки
- 25 июл
- Лично курировал? Залужный оказался причастен к попытке угона российского Су-34
- 25 июл
- Имеет разрешение? В Кремле отреагировали на слова Украины о готовности к диалогу
- 25 июл
- «Что привело его к власти?» — в США и Британии готовят замену Зеленскому
- 25 июл
- «Это гарантировано»: почему поддержка США не повлияет на ход конфликта на Украине
- 25 июл
- Российские следователи обнаружили в Авдеевке тела 47 мирных жителей
- 25 июл
- Новая система «Капюшон» укроет журналистов от украинских дронов
- 25 июл
- Су-34 бомбят пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 июл
- ЗРК «Тор-М1» перехватывает вражеские «птички». Лучшее видео из зоны СВО
- 25 июл
- Бегут или сдаются в плен: российские бойцы рассказали об освобождении Урожайного
Читайте также
60%
-1.14 93.17
-1.21
Нашли ошибку?