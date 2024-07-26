Ювелирная точность: российские снайперы теснят ВСУ у Времьевского выступа

На южнодонецком направлении снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали очередную ротацию подразделений ВСУ. Противник пытался закрепиться в районе Времьевского выступа, но был замечен. Расстояние до движущейся цели более километра, но наши снайперы успешно справились. За боевой работой наблюдал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

На кадрах — ротация ВСУ в районе Времьевского выступа. Идут колонной, несут БК и не подозревают, что их уже «срисовала» наша разведка. Заметив дрон, они тут же ринулись по сторонам. Но отступать было поздно.

Ювелирная работа снайперов 40-й бригады тихоокеанских морпехов то и дело рушит тактику противника. Наши стрелки не боятся экстремальных дистанций, чтобы гарантированно ликвидировать цель.

«Подбираемся поближе, чтобы видеть врага, видеть противника, когда проходят у них ротации, чтобы отработать точно в цель. Самая дальняя дистанция у нас была километр семьдесят, напарник отработал», — сообщил снайпер с позывным «Жнец».

Задач много. На охоте стрелки уже знают, какую преследовать цель. Неподвижно и слившись с местностью, они могут часами караулить противника. И даже если он уже на прицеле, то снайпер хладнокровно выжидает возможного подкрепления.

«С позиции могут доложить, куда мы идем. Заходим, нам говорят: здесь и здесь проводится ротация или выходит наблюдатель. Мы его караулим, занимаем место и отрабатываем», — сообщил снайпер с позывным «Север».

Живая сила противника, пулеметные точки — это лишь часть повседневной работы. Эти стрелки работают с тяжелыми и крупнокалиберными винтовками. Поэтому к разнообразию целей добавляется и техника ВСУ.

У каждого снайпера свой почерк. К оружию здесь тоже относятся по особенному и оберегают как себя самого. Это ORSIS — снайперская винтовка отечественного производства. С прицельной дальностью в полтора километра снайпер работает по живой силе противника и легкобронированной технике.

Но даже у самого опытного стрелка есть еще пара глаз и ушей. Работать приходится группами по два человека. Командир отделения с позывным «Фил» признается, что приходят тихо, а вот покидают огневую точку громко. Враг может определить наших снайперов только по звуку. И бросает все силы в противовес. От мелкого калибра до артиллерии и дронов-камикадзе.

«Но мы начали делать немного хитрее. Если мы выходим в лесополку, где нет наших опорников и нет товарищей, мы стараемся брать один или два автомата. После выстрела мой напарник может дать очередь из двух автоматов, а это рассеивает звук выстрела. И становится непонятно, это работал снайпер или просто стрелок», — отметил командир отделения 40-й бригады мобильной группы снайперов с позывным «Фил».

На южнодонецком направлении у снайперов особенно много работы. Враг покидает рубежи после поражения в Старомайорском и Урожайном. И это лучшее время для стрелков, не давая противнику укрепляться в оттесненных позициях.