«Решили до последнего»: Путин оценил мобилизационный резерв Украины

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Путин: потери ВСУ говорят о том, что Запад намерен воевать с РФ до последнего украинца

«Решили до последнего»: Путин оценил мобилизационный резерв Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

По словам главы государства, Запад решил воевать до конца.

Президент России Владимир Путин заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ, что мобилизационные резервы Украины небезграничны.

По его словам, технику можно поставить Киеву и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является.

«Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», — подчеркнул президент.

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Сейчас они продолжают действовать — 2 мая депутаты Верховной рады разрешили набирать гражданских для отправки на передовую до 18 августа.

Мобилизация на Украине сопровождается множеством нарушений. Так, 8 мая активист николаевского подполья рассказал, что в городе без разбора забирают всех мужчин и ведут в пункты мобилизации. В Черкассах принудительная мобилизация сопровождалась насилием: сотрудники военкомата поймали и избили мужчину.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Украине начали забирать мужчин из очередей за гумпомощью.

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