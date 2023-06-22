«Решили до последнего»: Путин оценил мобилизационный резерв Украины

Путин: потери ВСУ говорят о том, что Запад намерен воевать с РФ до последнего украинца
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
По словам главы государства, Запад решил воевать до конца.
Президент России Владимир Путин заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ, что мобилизационные резервы Украины небезграничны.
По его словам, технику можно поставить Киеву и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является.
«Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», — подчеркнул президент.
Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Сейчас они продолжают действовать — 2 мая депутаты Верховной рады разрешили набирать гражданских для отправки на передовую до 18 августа.
Мобилизация на Украине сопровождается множеством нарушений. Так, 8 мая активист николаевского подполья рассказал, что в городе без разбора забирают всех мужчин и ведут в пункты мобилизации. В Черкассах принудительная мобилизация сопровождалась насилием: сотрудники военкомата поймали и избили мужчину.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Украине начали забирать мужчин из очередей за гумпомощью.
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