Жадность возобладала: град травмировал почти 100 человек на концерте в США

Выступление уже несколько раз откладывали из-за неблагоприятных погодных условий.

В Колорадо около 100 посетителей концерта под открытым небом получили травмы. На них обрушился сильнейший град — он бил с такой силой, что оставлял синяки и порезы.

Семь человек пришлось даже госпитализировать с переломами. Примечательно, что концерт бывшего участника группы One Direction уже два раза откладывали из-за неблагоприятных погодных условий, однако, по всей видимости, жадность возобладала над совестью организаторов. В результате люди оказались без защиты под ударом стихии — и спасались бегством.