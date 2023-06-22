Жадность возобладала: град травмировал почти 100 человек на концерте в США

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Град травмировал около 100 человек на концерте в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

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Погода

Выступление уже несколько раз откладывали из-за неблагоприятных погодных условий.

В Колорадо около 100 посетителей концерта под открытым небом получили травмы. На них обрушился сильнейший град — он бил с такой силой, что оставлял синяки и порезы.

Семь человек пришлось даже госпитализировать с переломами. Примечательно, что концерт бывшего участника группы One Direction уже два раза откладывали из-за неблагоприятных погодных условий, однако, по всей видимости, жадность возобладала над совестью организаторов. В результате люди оказались без защиты под ударом стихии — и спасались бегством.

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Погода
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