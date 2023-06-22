«Большая уязвимость»: Запад недоволен контрнаступлением Киева

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

CNN: контрнаступление Украины не оправдывает ожиданий Запада ни по одному из направлений

«Большая уязвимость»: Запад недоволен контрнаступлением Киева

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Российские оборонительные рубежи очень прочны, считают эксперты.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оправдывает возложенных на него ожиданий ни по одному из направлений. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона.

На данный момент известно, что российские оборонительные рубежи очень прочны, а атаки ВСУ очень эффективно отражаются ракетными ударами. В данном случае боевики ВСУ демонстрируют большую уязвимость в преодолении минных полей.

Глава РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ начали анонсированное контрнаступление 4 июня. Он заверил, что российской армии удается успешно отражать попки противника прорвать оборону на разных участках фронта.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков заявил об экстраординарном давлении на Киев на фоне контрнаступления.

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