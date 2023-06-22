Песков заявил об экстраординарном давлении на Киев на фоне контрнаступления

В Кремле сочли очевидным разлад на Западе по вопросу Украины, а также «экстраординарное» давление на официальный Киев на фоне начатого контрнаступления ВСУ. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во время общения с журналистами.

У Пескова поинтересовались, не могут ли тяжелые потери ВСУ в зоне СВО приблизить стороны к поиску мирных путей урегулирования конфликта. Пресс-секретарь ответил, что о неудачах на поле боя должны говорить профессионалы — то есть сами военные.

«Что касается возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев — это очевидно», — добавил он.

По словам Пескова, западные «помощники» призывают киевский режим воевать «до последнего солдата».

Глава РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ начали анонсированное контрнаступление 4 июня. Он заверил, что российской армии удается успешно отражать попки противника прорвать оборону на разных участках фронта.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал США ответственными в затягивании конфликта на Украине.