Всеобщая мобилизация началась в Киеве вслед за Ивано-Франковском

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 44 0

Страна.ua: в Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию

Всеобщая мобилизация началась в Киеве вслед за Ивано-Франковском

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Получившие повестку должны явиться в военкомат в течение десяти дней.

В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на приказ районного военкомата. Все военнообязанные местные жители после получения мобилизационного распоряжения или повестки должны явиться в военкомат в десятидневный срок. Отсутствие перечисленных документов не освобождает от явки, комиссариат затребовал присутствия и тех, кто живет в этом районе без прописки.

«Вслед за Ивано-Франковском всеобщая мобилизация через „систему одной повестки“ пришла в Киев», — пишут авторы издания.

В материале отмечается, что все компании и учреждения вне зависимости от форм собственности, а также граждане, поставляющие транспортные средства Вооруженным силам Украины (ВСУ) и другим местным формированиям должны передать технику в соответствии с составленными в ходе мобилизации сводными нарядами.

Военное положение на Украине было введено в первый день спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. 25 числа глава государства Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы страны.

В Ивано-Франковской области всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов была объявлена властями на прошлой неделе. Уклонение от призыва грозит административной и уголовной ответственностью. Не раз становилось известно о жестких методах комиссариатов и фактах нарушений в военкоматах. Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчинам призывного возраста на Украине начали отказывать в госпитализации.

Тема:
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