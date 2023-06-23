Система ПВО сбила беспилотник над Курском

Губернатор Курской области Роман Старовойт: над Курском ПВО сбила беспилотник
Фото: www.globallookpress.com / Janos Chiala
Глава региона призвал граждан не прикасаться к обломкам дронов при обнаружении, а сообщать о находке экстренным службам.
В небе над Курском сбит беспилотник. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале, устройство было ликвидировано благодаря сработавшей системе противовоздушной обороны (ПВО).
«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112», — сказано в публикации.
Позже губернатор сообщил, что система ПВО сработала над городом еще раз.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2024 года. Незадолго до этого на границах Донецкой и Луганской народных республик обострилась ситуация — киевский режим возобновил обстрелы жилых районов. Главы ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании суверенитета и поддержке. Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации защиту мирного населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность Москвы.
В сентябре по результатам референдумов четыре освобожденных от националистов региона стали субъектами РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Киев не признал результатов голосований, ВСУ продолжают обстрелы на подконтрольных частях этих территорий. В июне текущего года Украина заявила о начала контрнаступления.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Кремле прокомментировали атаку беспилотников в Московской области.
- 23 июн
- Всеобщая мобилизация началась в Киеве вслед за Ивано-Франковском
- 22 июн
- «Больше не может двигаться»: в Китае указали на странное поведение Зеленского
- 22 июн
- «Большая уязвимость»: Запад недоволен контрнаступлением Киева
- 22 июн
- Рябков назвал решение НАТО ввести войска на Украину опасной ошибкой США
- 22 июн
- Эстония передаст ВСУ госпиталь и средства защиты от дронов
- 22 июн
- «Испуганный олень»: экс-разведчик США рассказал о панике Байдена после слов Путина
- 22 июн
- Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных большегрузов ВСУ
- 22 июн
- ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по иностранной технике ВСУ
- 22 июн
- На страже спокойствия: как работает артиллерия ВС РФ в зоне СВО
- 22 июн
- Песков заявил об экстраординарном давлении на Киев на фоне контрнаступления
Читайте также
59%
-0.64 91.94
-0.06
Нашли ошибку?