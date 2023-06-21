В Кремле прокомментировали атаку беспилотников в Московской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 103 0

Песков: средства по борьбе с беспилотниками справились с задачей в Московской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Более подробной информацией обладают в Минобороны.

В Кремле знают об атаке беспилотников в Московской области. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Средства по борьбе с БПЛА справились со своей задачей, соответствующие органы расследуют», — сказал представитель Кремля.

Подробности Песков рекомендовал узнавать у Минобороны РФ.

В среду, 21 миюня, около 5:30 БПЛА упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в поселке Калининец. Затем украинский беспилотник атаковал деревню Лукино в Новой Москве. Все беспилотники были благополучно сбиты системой ПВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Минобороны РФ высказались об атаке беспилотных летательных аппаратов на Московскую область.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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