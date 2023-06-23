Нарышкин рассказал о плане Киева «задушить Донбасс» в карательных целях

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Игорь Рязов
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Киевский режим в феврале 2022 года сконцентрировал серьезные силы у территорий ДНР и ЛНР для последующего вторжения, сообщил глава СВР РФ.

Нарышкин рассказал о плане Киева «задушить Донбасс» в карательных целях

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Киевский режим собирался начать в феврале–марте 2022 года карательную операцию в Донбассе. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«В Киеве принято было решение и вокруг Донбасса сконцентрированы серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить <…> Киев планировал с согласия или даже с подсказки своих западных хозяев в конце февраля — начале марта начать, по сути, карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса», — сообщил Сергей Нарышкин.

По его словам, сведения об этом плане Киева доходили до российских разведчиков еще до начала спецоперации по защите Донбасса. А уже после российские военные обнаружили документы, подтверждающие намерения Киева.

В заключение Сергей Нарышкин отметил, что причинами специальной военной операции стал отказ Запада пойти на предложения Москвы о гарантиях безопасности и создать настоящий режим безопасности на Европейском континенте, а также ситуация с Минскими соглашениями.

«Результатов этих соглашений не было, поскольку ни гаранты Минских соглашений со стороны киевского режима в лице Франции и Германии, ни киевский режим в течение этих восьми лет Минские соглашения не выполняли. А потом, как вы знаете, все эти деятели заявили о том, что Минские соглашения и нужны были для того, чтобы потянуть время, чтобы Украина нарастила военные мускулы», — отметил глава СВР РФ.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. В обращении к нации он подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Руководство республик обратилось к Москве за военной поддержкой. И она была оказана, поскольку Киев проигнорировал попытки урегулировать конфликт путем дипломатии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Нарышкин назвал заблуждением мысли Запада о «сокрушении России силой оружия».

Тема:
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