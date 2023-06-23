В ЛДПР заявили о внесении в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ

Авторы считают, что принятие инициативы предоставит стране более высококвалифицированных специалистов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
Партия ЛДПР инициировала законопроект об отмене единого государственного экзамена в России. Текст документа в своем Telegram-канале опубликовал заместитель главы ЛДПР Ярослав Нилов.
Фракция предлагает отметить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного экзамена с помощью принятия федерального закона. Примечательно, что депутаты от ЛДПР уже не первый раз подготавливают подобный проект. В 2016 и 2018 годах они уже вносили в Госдуму аналогичные законопроекты, однако они были отклонены.
Новый законопроект, как и прошлые, предлагает заменить ЕГЭ на экзамены, которые будут сдаваться по программам основного общего и среднего общего образования. По мнению группы депутатов, введение ЕГЭ не поспособствовало качественным изменениям в сфере образования.
«Подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников», — уточняют авторы.
В документе подчеркивается, что принятие закона позволит повысить уровень подготовки учащихся и специалистов. Знания, которые дают учебные учреждения в будущем стоят политику и экономику страны, считают создатели законопроекта.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России в период ЕГЭ резко выросли продажи глицина и успокоительных препаратов.
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