В Минобороны сообщили о поражении 93 позиций ВСУ в 102 районах в зоне СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

В военном ведомстве рассказали об успехах российской армии за минувшие сутки.

В Минобороны сообщили о поражении 93 позиций ВСУ в 102 районах в зоне СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы РФ нанесли поражение 93 позициям артиллерийских подразделений ВСУ в 102 районах в зоне проведения спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил в рамках ежедневного брифинга.

По его словам, российским силам удалось добиться успехов благодаря слаженной работе авиации, артиллерии и ракетных войск. Ущерб был нанесен не только технике, но и живой силе противника.

«В течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях», — прокомментировал Кокашенков.

Кроме того в военном ведомстве рассказали о нанесении группового удара по местам хранения вооружения украинских нацистов. ВС РФ использовали дальнобойное высокоточное оружие для поражения объектов ВСУ. Все цели были достигнуты. Уточняется, что в пораженных хранилищах располагалось вооружение, которое было поставлено на Украину Западом.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рябков назвал решение НАТО ввести войска на Украину опасной ошибкой США.

Тема:
Спецоперация
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