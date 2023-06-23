Зеленский назвал главную причину, по которой на Украине невозможны выборы
Зеленский исключил проведение на Украине выборов до конца конфликта
Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev
По его мнению, законодательство не предусматривает такого.
Выборы президента Украины не будут проводиться до окончания конфликта. Об этом заявил глава страны Владимир Зеленский в интервью BBC.
«Согласно законодательству, выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий», — заявил Зеленский.
Также он добавил, что его страна намерена использовать истребители F-16 уже через шесть или семь месяцев.
Российские войска начали атаковать критические объекты Украины 10 октября 2022 года. Президент страны Владимир Путин назвал эти действия ответом на теракты киевского режима в РФ, в том числе инцидент на Крымском мосту. Взрыв, после которого разгорелся мощный пожар, произошел 8 октября, погибли пять человек.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский назвал пять направлений для создания «основы для мира».
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