Зеленский назвал главную причину, по которой на Украине невозможны выборы

По его мнению, законодательство не предусматривает такого.

Выборы президента Украины не будут проводиться до окончания конфликта. Об этом заявил глава страны Владимир Зеленский в интервью BBC.

«Согласно законодательству, выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий», — заявил Зеленский.

Также он добавил, что его страна намерена использовать истребители F-16 уже через шесть или семь месяцев.

Российские войска начали атаковать критические объекты Украины 10 октября 2022 года. Президент страны Владимир Путин назвал эти действия ответом на теракты киевского режима в РФ, в том числе инцидент на Крымском мосту. Взрыв, после которого разгорелся мощный пожар, произошел 8 октября, погибли пять человек.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский назвал пять направлений для создания «основы для мира».