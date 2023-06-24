ВСУ стягивают резервы: как продвигается наступление армии России на Купянск

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Корреспондент «Известий» Кулага показал кадры наступления ВС РФ на Купянск

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Российские войска действуют сразу с двух направлений.

Российские войска в эти минуты продвигаются к Купянску Харьковской области сразу с двух направлений. Удары по ВСУ наносятся с помощью «Градов» и танков настолько мощные, что Киеву приходится перебрасывать в этот район дополнительные резервы, в том числе бронетехники.

Но положение противника это не спасает. Как идет наступление нашей армии в северной зоне спецоперации — видел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

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