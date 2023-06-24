Точно в цель! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов ЗРК и экипажей ударных вертолетов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых кадрах показано, как на краснолиманском направлении расчет зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа (ЦВО) выполняет задачи по прикрытию сухопутных подразделений и мест сосредоточения войск от ударов высокоточного оружия, управляемых и противорадиолокационных ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников.
При помощи современного радиолокационного оборудования на борту комплекса, расчёт легко обнаруживает воздушные динамические цели в своей зоне ответственности и уничтожает их. Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей противника.
Во второй части видео показана работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ.
В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника боевиков.
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