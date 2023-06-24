Песков анонсировал выступление Путина в ближайшее время

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Срочная новость 4 346 0

Глава государства выступит с обращением к народу.

Песков анонсировал выступление Путина в ближайшее время

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос ТАСС.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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