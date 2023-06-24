Политолог Баширов: бойцы ЧВК «Вагнер» должны четко подумать над своим выбором

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 170 0

Мятеж Пригожина направлен на разрушение единства России и те, кто сейчас находятся в захваченных органах власти, должны понимать, что будут стрелять в своих братьев.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Мятеж ЧВК Вагнер Режим КТО в Москве и Подмосковье

Бойцы ЧВК «Вагнер» должны четко отдавать себе отчет в том, что сейчас они стоят перед одним из, возможно, главных выборов в своей жизни, потому что мятеж их основателя Евгения Пригожина направлен на разрушение единства России. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог Марат Баширов.

«Это действие, которое направлено на разрушение единства России. Единство России, на самом деле тот самый главный козырь фактор, который нам поможет достичь победы в рамках проведения специальной военной операции. И поэтому те люди, которые на сегодняшний день этот мятеж организовывали, проводят, готовили, они работают на Запад. Это наши враги», — подчеркнул политолог.

Обращение президента России Владимира Путина

Баширов полностью согласен с позицией президента, что сотрудники ЧВК «Вагнер» были введены в заблуждение и им необходимо дать возможность сложить оружие и выйти. После чего, возможно, они смогут пойти служить в Минобороны России по такому же контракту.

«Есть одно очень важное обстоятельство — эти люди, которые сейчас находятся в захваченных органах власти, они должны понимать, что они будут стрелять в своих братьев, в своих товарищей по оружию. Потому что приказ на подавление мятежа отдан, и это будет сделано. Вот здесь очень тонкая линия, возможно, самое главная в их жизни, которую им стоит обдумать, пересекать ее или нет. Это личный человеческий гражданский выбор», — резюмировал эксперт.

Ранее на фоне призывов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к россиянам обратился Владимир Путин. Президент подчеркнул, что сейчас наша страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее и любые разногласия внутри государства играют на руку врагу и становятся предательством.

Накануне вечером в социальных сетях стали активно распространяться заявления Пригожина о том, что якобы по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» нанес удары Минобороны РФ. В оборонном ведомстве опровергли данные сообщения и назвали их провокацией, а также уточнили, что ВС России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне СВО.

Позднее в отношении Пригожина ФСБ РФ возбудило уголовное дело по статье о вооруженном мятеже, а надлежащую правовую оценку пообещали дать в Генпрокуратуре. Основателю ЧВК «Вагнер» грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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Мятеж ЧВК Вагнер
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