Союз ветеранов Афганистана поддержал решение Путина дать отпор ЧВК «Вагнер»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 189 0

Президент России подчеркнул, что сейчас особенно важно сделать все возможное для сохранения нации. Глава государства призвал народ объединиться.

Союз ветеранов Афганистана поддержал решение Путина дать отпор ЧВК «Вагнер»

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Обращение президента РФ Владимира Путина

Союз ветеранов Афганистана поддерживает решение президента России Владимира Путина дать отпор бойцам ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным, которые устроили мятеж. Об этом заявил лидер организации Франц Клинцевич. Президент России подчеркнул, что сейчас особенно важно сделать все возможное для сохранения нации. Глава государства призвал народ объединиться.

«В то время, когда идет настоящее противостояние русского мира с так называемой объединенной Европой и ее кукловодами, когда против нас ведется <…> кровавая битва на полях сражений, призывать к вооруженному мятежу — это предательство», — подчеркивалось в заявлении, опубликованном на сайте Союза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение военного положения.

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