«Необходимо остановить смуту»: военные ТОФ записали видеообращение Путину

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 176 0

Военнослужащие 155-й бригады ТОФ записали обращение в поддержку Путина

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Обращение президента РФ Владимира Путина

Бойцы пообещали главе государства исполнить свой воинский долг и присягу.

Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) записали видеообращение в поддержку президента России Владимира Путина. Данную публикацию разместил в своем Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По его словам, в данным момент бойцы находятся на передовой.

«Владимир Владимирович, мы — 155-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты — обращаемся к вам со словами поддержки и понимания, что необходимо остановить эту смуту и раскол, который идет на руку нашим врагам», — сказали военные.

Также они пообещали Путину исполнить свой воинский долг и присягу.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Союз ветеранов Афганистана поддержал решение Путина дать отпор ЧВК «Вагнер».

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