Родион Газманов: Нельзя, чтобы в штабах НАТО и Украины открывали шампанское

Российский певец и музыкант Родион Газманов в комментарии для 5-tv.ru назвал мятеж Евгения Пригожина и подконтрольного ему ЧВК «Вагнер» большим подарком для тех, кто хочет сломать Россию.

«Чтобы ни происходило, как ни складывалась ситуация на фронте и за кулисами фронта, свои не должны идти против своих. Поэтому в то время, когда происходит конфликт „Вагнера“ с Минобороны в штабах Украины и НАТО открывают шампанское. Ребята, это нужно прекращать. Ни в коем случае таких вещей допускать нельзя», — подчеркнул музыкант.

Обращение президента России Владимира Путина

Газманов заявил о своей категорической поддержке президента России Владимира Путна и назвал его единственным главнокомандующим, добавив, что все здравомыслящие люди в нашей стране ждут пока ситуация разрешится в лучшую сторону.

Попытку военного мятежа основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял накануне вечером 23 июня. Он заявил, что якобы Министерство обороны РФ нанесло удар по тыловым лагерям его организации. В оборонном ведомстве данные сообщения опровергли, подчеркнув, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ, а обвинения Пригожина — провокация.

Позднее ФСБ РФ возбудило в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело по статье «Организация вооруженного мятежа», по которой тому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Генпрокуратура поддержала решение силовиков и пообещала дать действиям Пригожина соответствующую правовую оценку.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать все для сохранения единства государства и безопасности его суверенитета. Силовым ведомствам и главам регионов страны даны соответствующие распоряжения. А мятежники понесут неминуемое наказание согласно закону.