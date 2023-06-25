Более 50 боевиков ВСУ и гаубицу М777 уничтожили ВС РФ на Херсонском направлении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Также был ликвидирован склад боеприпасов одной из бригад теробороны.

Более 50 боевиков ВСУ и гаубицу М777 уничтожили ВС РФ на Херсонском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Lance Cpl. Davin Tenbusch

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Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ сообщило о результативных действиях российских военных на Херсонском направлении. Там в течение суток было уничтожено свыше 50 боевиков и артиллерийская система американского производства М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в районе поселка Казацкое бойцы российской армии ликвидировали склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Сокрушительный удар силам киевского режима был нанесен и на краснолиманском направлении. Там военнослужащие группировки войск «Центр» накрыли залпами тяжелых огнеметных систем подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино.

Также в районе Серебрянского лесничества была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника. В результате за сутки на краснолиманском направлении было уничтожено до 130 украинских боевиков, еще трое сдались в плен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на купянском направлении экипажи ударных вертолетов авиационной группировки «Запад» сорвали четыре попытки ВСУ провести ротацию подразделений на передовых позициях.

Тема:
Спецоперация
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