Более 50 боевиков ВСУ и гаубицу М777 уничтожили ВС РФ на Херсонском направлении

Также был ликвидирован склад боеприпасов одной из бригад теробороны.
Фото: www.globallookpress.com / Lance Cpl. Davin Tenbusch
Минобороны РФ сообщило о результативных действиях российских военных на Херсонском направлении. Там в течение суток было уничтожено свыше 50 боевиков и артиллерийская система американского производства М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, в районе поселка Казацкое бойцы российской армии ликвидировали склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Сокрушительный удар силам киевского режима был нанесен и на краснолиманском направлении. Там военнослужащие группировки войск «Центр» накрыли залпами тяжелых огнеметных систем подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино.
Также в районе Серебрянского лесничества была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника. В результате за сутки на краснолиманском направлении было уничтожено до 130 украинских боевиков, еще трое сдались в плен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на купянском направлении экипажи ударных вертолетов авиационной группировки «Запад» сорвали четыре попытки ВСУ провести ротацию подразделений на передовых позициях.
- 25 июн
- «С этого начинается день и этим заканчивается»: Путин рассказал о своем рабочем графике
- 25 июн
- В Минобороны сообщили об отражении атак ВСУ на четырех направлениях
- 25 июн
- Кладбище из Leopard и Bradlеу: появились фото с уничтоженной колонной техники ВСУ
- 25 июн
- Минобороны: ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении
- 25 июн
- В США назвали потери ВСУ в ходе контрнаступления важным уроком для страны
- 25 июн
- Российские бойцы уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении
- 25 июн
- Российские бойцы сорвали ротацию боевиков ВСУ на купянском направлении
- 25 июн
- БМП-3Ф для морпехов будет модернизирована
- 25 июн
- Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг вывод бойцов из Белгорода
- 25 июн
- Пушилин сообщил об успехах российских бойцов на краснолиманском направлении
Читайте также
46%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?