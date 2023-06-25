WP сообщила об осведомленности США о планах Пригожина еще в середине июня

Разведка США еще две недели назад узнала о планах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и сообщила о них в Белый дом. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Отмечается, что сведения о намерениях Пригожина получили и другие правительственные учреждения, включая Пентагон и Конгресс, чтобы власти США не были «застигнуты врасплох» событиями в России.

В свою очередь New York Times утверждает, что администрация США намеренно не обнародовала данные разведки, чтобы планы главы ЧВК «Вагнер» остались в секрете от российской стороны.

Однако, отмечает Politico, власти США были вынуждены оповестить европейских партнеров, чтобы «успокоить» их на фоне происходящего в России. Издание утверждает, что президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава минобороны Ллойд Остин и председатель комитета начальника штабов ВС США Марк Милли лично звонили коллегам в Европе, чтобы обсудить ситуацию в РФ.

Тем временем киевский режим в лице начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова фактически оправдал действия Пригожина.

Поддержку основателю «Вагнера» высказали также глава запрещенного и признанного террористическим в РФ «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин и признанный иноагентом бизнесмен Михаил Ходорковский**.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев, заявив, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал сложившуюся ситуацию. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. В результате стороны договорились остановить движение колонны бойцов ЧВК «Вагнер», которым гарантировали безопасность. Также сообщалось, что основатель ЧВК «Вагнер» в ближайшее время направится в Белоруссию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что колонна ЧВК «Вагнер» выходит из Ростова-на-Дону. При этом в Кремле объявили о снятии в ближайшее время режима контртеррористической операции (КТО) введенного накануне в связи с вооруженным мятежом основателя «Вагнера» Пригожина.

* — Признан террористической организацией в РФ.

** — Признан в России физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.