Высокоточными ударами! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов комплекса «Искандер» в зоне СВО
Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
Так, в ходе проведения СВО армия России продолжает наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Одни из них — оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер». Они находятся за многие километры от линии фронта, но противник постоянно чувствует угрозу, исходящую от них.
Как сообщили в Минобороны, ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство. Задача может поступить в любой момент. На этот раз расчет ОТРК «Искандер» помог нашим мотострелковым подразделениям на переднем крае линии соприкосновения существенно продвинуться вперед и занять выгодные позиции.
Помимо этого оборонное ведомство рассказало и о боевой работе расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа (ЦВО). Бойцы уничтожили около 80 воздушных целей ВСУ на краснолиманском направлении.
Военнослужащие, получив боевой приказ, оперативно прибывают в район выполнения поставленной задачи. Использование современного радиолокационного оборудования на борту комплекса позволяет расчету легко обнаружить воздушные цели в своей зоне ответственности и уничтожить их. Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника.
С первого дня проведения СВО расчеты подразделения ЗРК «Тор» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, неся боевое дежурство на передовой.
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