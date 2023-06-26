Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в возглавляемом им ведомстве.

Там Шойгу провел совещание с командованием группировки, а также заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке в зоне СВО.

Глава Минобороны, в свою очередь, отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на тактических направлениях зоны ответственности группировки.

«Командующему и командирам „Западной“ группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения», — сообщили в Минобороны.

В начале июня Шойгу проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на одном из предприятий «Алмаз-Антея». Гендиректор предприятия рассказал министру о программах расширения мощностей по производству современных комплексов ПВО. Шойгу тогда, в свою очередь, указал на необходимость сокращения сроков ввода новых производственных мощностей.