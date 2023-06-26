Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне СВО

Министр провел совещание с командованием группировки и заслушал доклады.
Фото, видео: www.globallookpress.com / State Duma Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в возглавляемом им ведомстве.
Там Шойгу провел совещание с командованием группировки, а также заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке в зоне СВО.
Глава Минобороны, в свою очередь, отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на тактических направлениях зоны ответственности группировки.
«Командующему и командирам „Западной“ группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения», — сообщили в Минобороны.
В начале июня Шойгу проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на одном из предприятий «Алмаз-Антея». Гендиректор предприятия рассказал министру о программах расширения мощностей по производству современных комплексов ПВО. Шойгу тогда, в свою очередь, указал на необходимость сокращения сроков ввода новых производственных мощностей.
- 26 июн
- Грозная сила: российские БМП громят укрепрайоны ВСУ в зоне СВО
- 26 июн
- Российские летчики-штурмовики установили рекорд по вылетам в зоне СВО
- 26 июн
- Высокоточными ударами! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 25 июн
- Зеленский обсудил с Байденом расширение поставок Украине оружия большой дальности
- 25 июн
- «С этого начинается день и этим заканчивается»: Путин рассказал о своем рабочем графике
- 25 июн
- Более 50 боевиков ВСУ и гаубицу М777 уничтожили ВС РФ на Херсонском направлении
- 25 июн
- В Минобороны сообщили об отражении атак ВСУ на четырех направлениях
- 25 июн
- Кладбище из Leopard и Bradlеу: появились фото с уничтоженной колонной техники ВСУ
- 25 июн
- Минобороны: ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении
- 25 июн
- В США назвали потери ВСУ в ходе контрнаступления важным уроком для страны
Читайте также
82%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?