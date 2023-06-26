Лавров назвал бредом утверждения Киева о якобы планах РФ подорвать ЗАЭС

Утверждения Киева и Запада о том, что Россия якобы собирается подорвать Запорожскую АЭС, являются бредом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики продолжают попытки обстреливать АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации американского разведчика, киевский режим попытается устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в последствиях Россию. По словам военного, нависшая угроза реальна как никогда.