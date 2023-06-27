Диверсанты попытались прорваться на территорию Белгородской области

Враг был уничтожен.
Фото: © РИА Новости / Симоненкова Татьяна
На территорию Белгородской области была попытка прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она оказалась неудачной, сообщает источник 5-tv.ru.
Согласно последней информации, вылазка случилась около 17:00 по московскому времени. Было уничтожено три боевика ВСУ. Армия РФ успешно накрыла артиллерийским огнем вражескую группу в зоне ответственности подразделений в направлении Щетиновки и Богун-Городка.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Мелитополе задержали диверсантов, причастных к покушениям на представителей госструктур.
- 27 июн
- «Не ожидали»: в США рассказали, что поразило ВСУ при попытке контрнаступления
- 27 июн
- В отношении бывшего доцента СПбГУ возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма
- 27 июн
- Путин назвал потери киевского режима с начала контрнаступления
- 27 июн
- Защитники Донбасса уничтожили узел связи 110-й мехбригады ВСУ под Авдеевкой
- 27 июн
- Российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ в районе Времевского выступа
- 27 июн
- В Кремле оценили возможность начала переговоров по Украине в июле
- 27 июн
- «Решительное наступление»: в США спрогнозировали дальнейшие шаги Путина
- 27 июн
- Сначала она даже не поверила: мама приехала на выпускной дочери из зоны СВО
- 27 июн
- Вычислили с дронов: российский десант разгромил опорный пункт ВСУ
- 27 июн
- ВС РФ уничтожили бронированную машину ВСУ при помощи управляемой ракеты — видео
Читайте также
43%
0.58 92.30
0.81
Нашли ошибку?